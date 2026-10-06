به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در این مراسم که با هدف ارج نهادن به مقام والای سرباز برگزار شد، از ۷ سرباز متأهل، ۴۵ سرباز ساعی و فعال در حوزه‌های مختلف، فرزندان سرافراز شهدا و همچنین برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری تقدیر به عمل آمد.

سخنرانان مراسم با اشاره به نقش کلیدی سربازان در تامین نظم و امنیت پایدار، بر اهمیت توجه به منزلت سرباز و تقویت روحیه جهادی در میان آنان تأکید کردند. این تجلیل به پاس تلاش‌های صادقانه و تعهد این نیرو‌ها در انجام وظایف محوله در یگان‌های انتظامی صورت گرفت.