به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های امداد و گازبان در مدیریت شرایط اضطراری، آمادگی این نیرو‌ها را یکی از ارکان مهم حفظ پایداری شبکه و خدمت‌رسانی به مشترکان در روز‌های سرد سال دانست.

ابراهیم محسنی هماگرانی مدیرعامل در دیدار با جمعی از نیرو‌های امداد و گازبان که به مناسبت روز امداد برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های این نیروها، تأکید کرد: نیرو‌های امداد از نخستین گروه‌هایی هستند که در زمان بروز حادثه یا اختلال در شبکه در میدان حضور پیدا می‌کنند و سرعت حضور و اقدام آنان می‌تواند در کنترل شرایط و بازگشت سریع شبکه به وضعیت عادی تعیین‌کننده باشد.

وی با اشاره به افزایش حساسیت فعالیت‌های امدادی در ماه‌های سرد سال افزود: در زمستان، افزایش مصرف گاز و همزمانی شرایط جوی نامساعد با ضرورت پاسخگویی سریع به حوادث، اهمیت آمادگی نیرو‌های امداد را دوچندان می‌کند؛ بنابراین باید از هم‌اکنون همه ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی برای مواجهه با شرایط مختلف پیش‌بینی و آماده باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه فعالیت نیرو‌های امداد محدود به ساعات اداری و شرایط عادی نیست، بیان کرد: این نیرو‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز و در شرایط مختلف جوی، مسئولیت مهمی در قبال ایمنی شبکه و مشترکان بر عهده دارند و استمرار این خدمت‌رسانی، حاصل آمادگی، تجربه و مسئولیت‌پذیری آنان است.

ابراهیم محسنی هماگرانی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی در سراسر استان گفت: هدف مجموعه شرکت گاز استان اصفهان این است که با اتکا به توان نیرو‌های امدادی و گازبان، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث احتمالی را داشته باشد تا در شرایط مختلف، خدمت‌رسانی به مشترکان با کمترین وقفه انجام شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های امداد و گازبان، نقش آنان را در حفظ ایمنی، پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم، نقشی ارزشمند و اثرگذار عنوان کرد.