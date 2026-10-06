اوقات شرعی ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۷ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۳ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۵۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۱۰ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۴ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: اَلمُؤمِنُ لایُخلَقُ عَلَى الکِذبِ وَ لا عَلَى الخیانَةِ وَ خِصلَتانِ لا یَجتَمِعانِ فِى المُنافِقِ، سَمتٌ حَسَنٌ وَ فِقهٌ فِى السُّنَّةِ.

مؤمن در سرشتش دروغ و خیانت نیست و دو صفت است که در منافق جمع نگردد: سیرت نیکو و دین شناسى. (تحف العقول، ص ۳۶۷)

احکام شرعی:

حلاليت گرفتن

سوال) اگر حق‌الناسى صورت گرفته باشد و در هنگامى که براى رفع کدورت به فرد مراجعه مى‌کنيم بگويد حلالت کردم اما در واقع حلالمان نکرده باشد و در صحبت‌هايش با ديگران از آن کدورت صحبت کند آيا باز هم مسئوليتى به گردن ما هست؟

جواب) در فرض سؤال اگر يقين به عدم رضايت داريد، صِرف به زبان آوردن آن كافى نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)