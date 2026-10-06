معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر تمرکز منابع و توان اجرایی مجموعه برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار، ساماندهی دارایی‌ها و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست تخصصی مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران، برنامه‌های اجرایی این مجموعه برای ارتقای عملکرد و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود بررسی شد.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ضرورت تبدیل برنامه‌های کارشناسی به اقدامات ملموس در محلات هدف تأکید کرد.

وی گفت منابع موجود باید به سمت طرح‌های دارای پیشرفت مناسب هدایت شود تا زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های خدماتی فراهم شود.

نبیان با اشاره به روند همگرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن، اطمینان داد حقوق و جایگاه کارکنان در این فرآیند مورد توجه قرار می‌گیرد.

او همچنین یکسان‌سازی دریافتی‌ها، توجه به رفاه کارکنان و پیگیری مسائل مرتبط با بانوان را از موضوعات مورد توجه مدیریت مجموعه اعلام کرد.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دو مجموعه را نیز از اقدامات ضروری در مسیر هماهنگی بیشتر دانست.

به گفته نبیان، بیش از ۶۷۰ طرح فعال در حوزه بازآفرینی شهری باید اولویت‌بندی و برای تکمیل آنها برنامه اجرایی مشخص تدوین شود.

وی بر خودداری از ایجاد طرح‌های جدید فاقد اولویت و اختصاص ظرفیت مالی و اجرایی به طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیشتر تأکید کرد.

نبیان همچنین خواستار فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از شمار قابل توجهی از طرح‌ها تا ۲۲ بهمن امسال شد.

ساماندهی و مستندسازی املاک و اراضی، به‌روزرسانی اطلاعات دارایی‌ها و تقویت حفاظت از اموال عمومی در استان‌ها نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

راه‌اندازی سامانه کنترل طرح‌ها و تدوین شاخص‌های سنجش بهره‌وری، از دیگر برنامه‌های مورد تأکید سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام شد.

در این نشست همچنین ۱۸ اقدام مشترک دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری بررسی شد که ارتقای ساختارهای بازآفرینی در شهرداری‌ها از جمله آنهاست.

توانمندسازی اقتصادی ساکنان محلات هدف در ۲۶ استان و ساماندهی شبکه فاضلاب در ۱۶۷ محله اولویت‌دار نیز در شمار برنامه‌های پیگیری‌شده قرار دارد.

اعضای هیئت‌مدیره شرکت نیز بر تقویت هماهنگی میان بخش‌ها، تعیین تکلیف املاک و اراضی و استفاده هدفمند از منابع برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف تأکید کردند.