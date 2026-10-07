به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان درباره برنامه‌های تأمین برق در زمستان گفت: وزارت نیرو نزدیک به ۶۰ برنامه متنوع در بخش‌های مختلف تعریف کرده است که بخشی از آن به افزایش ظرفیت تولید و بخشی دیگر به افزایش آمادگی شبکه انتقال برای جابه‌جایی انرژی اختصاص دارد.

مقدس افزود: انرژی تولیدشده در نیروگاه‌های جنوب باید به سمت شمال کشور منتقل شود و برای تقویت شبکه‌های ارتباطی شمال و جنوب کشور نیز پروژه‌هایی تعریف شده است.

وی تاکید: امیدواریم با مدیریت مصرف از سوی مردم و استفاده بهینه از انرژی، نیازی به خاموشی نداشته باشیم. در زمستان معمولاً مصرف برق کاهش پیدا می‌کند، اما با توجه به استفاده برخی سیستم‌ها از برق برای گرمایش، همچنان مدیریت مصرف اهمیت دارد.

مقدس ادامه داد: بخش عمده مدیریت مصرف در صنعت برق روی مشترکانی متمرکز می‌شود که خارج از الگوی مصرف استفاده می‌کنند و بخشی از برنامه‌ها نیز به نصب کنترل‌های هوشمند و مدیریت مجموعه‌هایی اختصاص دارد که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند.

وی درباره توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان اصفهان گفت: نیروگاه‌های خورشیدی با همت، تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال توسعه هستند و اکنون بیش از ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان در حال بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان افزود: امیدواریم تا پایان سال این ظرفیت به بیش از هزار مگاوات برسد. هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تقریباً نیمی از ناترازی استان اصفهان در ساعات پیک تابستان را جبران می‌کند.

وی تصریح کرد: پروژه‌هایی در حال پیگیری است که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان را به حدود هزار و ۳۰۰ مگاوات برساند تا تابستان سال آینده با دغدغه کمتری پشت سر گذاشته شود.

مقدس با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف گفت: آنچه لازم است مردم در دستور کار داشته باشند، کاهش مصرف است.