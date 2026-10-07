به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین گفت: رویداد مانوین با هدف اتصال فعالان زیست‌بوم به دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های خصوصی و منابع حمایتی و تمرکز بر تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، قرار است، مسیر تازه‌ای را برای جهش صنایع خلاق باز کند.

عبدالحسن بهرامی، خرد جمعی و مشارکت شبکه تخصصی فعالان این حوزه را یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت مانوین دانست و گفت: این رویداد با استفاده از پیشنهاد‌ها و تجربه‌های فعالان صنایع خلاق و در ابعادی گسترده‌تر از رویداد‌های پیشین طراحی شده است تا بتواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ساز ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، شرکت‌های خلاق، سرمایه‌گذاران و نهاد‌های سیاست‌گذار و حمایتی باشد.

وی با اشاره به نام مانوین افزود: این عنوان از ترکیب «خانه» و «نوین» شکل گرفته و با هدف تداوم و توسعه ظرفیت‌هایی انتخاب شده است که طی سال‌های گذشته در زیست‌بوم صنایع خلاق کشور ایجاد شده‌اند.

سه ضلع «مانوین»؛ نمایش، رقابت و توسعه بازار

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با تشریح ساختار این رویداد تأکید کرد: مانوین بر سه بخش اصلی استوار است؛ بخش نمایشگاهی برای عرضه دستاورد‌ها و محصولات شرکت‌های خلاق و مستعد دانش‌بنیان، بخش جشنواره برای شناسایی و معرفی برند‌ها و شرکت‌های برتر و بخش پنل‌های عمومی که با تمرکز بر توسعه محصول و تجاری‌سازی برگزار خواهد شد.

به گفته بهرامی، ترکیب این سه بخش قرار است مانوین را از یک رویداد صرفاً نمایشگاهی فراتر ببرد و آن را به بستری برای گفت‌و‌گو، شبکه‌سازی، شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های واقعی برای رشد کسب‌وکار‌های خلاق تبدیل کند.

بهرامی با تشریح بسته‌های حمایتی گفت: در بخش فراخوان عمومی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره و بلاعوض از سوی معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی را در قالب تسهیلات جعاله به شرکت‌های خلاق و دانش بنیان اختصاص داده است.

رئیس رویداد مانوین همچنین از اختصاص حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از ظرفیت تسهیلات شبکه بانکی برای توسعه فعالیت‌های این حوزه خبر داد و گفت: این منابع با همکاری معاونت اشتغال و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی پیش‌بینی شده و با همفکری ذی‌نفعان، فرآیند جاری‌سازی آن در حال پیگیری است.

ظرفیتی که می‌تواند در صورت اجرای مؤثر، بخشی از نیاز‌های مالی کسب‌وکار‌های خلاق برای توسعه محصول، ایجاد اشتغال و ورود به بازار را پوشش دهد.

بازی و انیمیشن؛ دو اولویت مانوین برای آینده.

اما نگاه مانوین تنها به ظرفیت‌های موجود محدود نیست. یکی از محور‌های اصلی این رویداد، حرکت به سمت فناوری‌های نوین و بازار‌های آینده صنایع خلاق است.

بهرامی در این‌باره گفت: راهبرد اصلی در اعطای حمایت‌ها، تمرکز بر فناوری‌های جدید در حوزه صنایع خلاق است و در این میان، توسعه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی از اولویت‌های ویژه برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و بنیاد ملی پویانمایی تأکید کرد: تقویت این بخش‌ها بدون حضور و مشارکت فعال متخصصان و بازیگران اصلی زیست‌بوم امکان‌پذیر نیست و تلاش می‌شود ظرفیت این نهاد‌ها در مسیر توسعه فناوری‌های نوین صنایع خلاق به کار گرفته شود.

این رویکرد می‌تواند صنایع خلاق را از یک حوزه صرفاً فرهنگی و هنری به یکی از پیشران‌های اقتصاد فناوری‌محور تبدیل کند؛ حوزه‌ای که در آن بازی، انیمیشن، محتوای دیجیتال و فناوری‌های نوین می‌توانند همزمان بازاروی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های بیش از یک دهه اخیر در معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و فرهنگی افزود: اگر امروز معاونت علمی متولی برگزاری این رویداد است، مرهون زحمات تمامی تلاشگرانی است که طی سالیان گذشته سنگ بنای این زیست‌بوم را گذاشته‌اند.