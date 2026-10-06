بخش VIP بیمارستان شهید جلیل یاسوج با ۹ اتاق مجهز، از جمله یک اتاق ایزوله VIP، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌خرمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در آیین افتتاح این بخش گفت: بخش VIP بیمارستان شهید جلیل با ۹ اتاق و یک اتاق ایزوله، به امکانات و تجهیزات مورد نیاز مجهز شده و آماده ارائه خدمات به بیماران است.

وی افزود: در این بخش برای هر بیمار یک تخت و برای همراه بیمار نیز تخت مجزا در نظر گرفته شده و امکانات رفاهی آن متناسب با استاندارد‌های بیمارستان‌های درجه یک فراهم شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به شرایط این بخش گفت: نسبت پرستار به تخت در بخش VIP متناسب با استاندارد‌های جهانی در نظر گرفته شده و بیماران از امکانات رفاهی و خدمات بیشتری نسبت به بخش‌های عادی برخوردار خواهند بود.

دکتر خرمی همچنین کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه در حوزه پرستاری را یکی از چالش‌های بیمارستان‌های استان عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیده شده و تعدادی از نیرو‌های حوزه‌های ستادی به بخش‌های درمانی منتقل شده‌اند و تلاش می‌شود سایر نیرو‌ها نیز برای تقویت کادر درمان به بیمارستان‌ها اضافه شوند.

وی افزود: با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، زمینه راه‌اندازی و فعال شدن بخش‌های دیگر بیمارستان نیز فراهم خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین تجهیزات پزشکی گفت: در سال‌های اخیر با حمایت ریاست دانشگاه و معاونت توسعه، تجهیزات سرمایه‌ای قابل توجهی برای بیمارستان‌های استان تأمین شده است.

دکتر خرمی افزود: حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان تجهیزات سرمایه‌ای به صورت رایگان از وزارت بهداشت دریافت شده و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان تجهیزات نیز در قالب طرح‌های مشارکتی ۸۰-۲۰ و ۵۰-۵۰ تأمین شده است.

وی توضیح داد: در طرح ۸۰-۲۰، ۸۰ درصد هزینه تجهیزات توسط وزارت بهداشت و ۲۰ درصد توسط دانشگاه تأمین می‌شود و در طرح ۵۰-۵۰ نیز هزینه‌ها به صورت مساوی میان وزارتخانه و دانشگاه تقسیم می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به تجهیز بیمارستان‌های استان گفت: تجهیزات مختلفی برای مراکز درمانی استان تأمین شده که از جمله آنها می‌توان به سه دستگاه سنگ‌شکن اشاره کرد که مراحل دریافت و تأمین آنها انجام شده است.