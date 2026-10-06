مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در قزوین با اعلام کاهش جمعیت مهاجران و آغاز روند بازگشت به وطن، از اجرایی شدن «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» برای تسهیل‌گری و تقویت پیوند با نخبگان خبر داد.

توقف روند مهاجرت و آغاز بازگشت هموطنان؛ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اجرایی شد

توقف روند مهاجرت و آغاز بازگشت هموطنان؛ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای قزوین ، علیرضا هاشمی رجا، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در نشست هم‌اندیشی نخبگان ایرانی خارج از کشور، به بررسی سیر تحولات و روندهای جمعیتی مهاجرت ایرانیان در دهه‌های گذشته پرداخت و ابعاد مختلف آن را تشریح کرد.

هاشمی رجا با اشاره به روند مهاجرت ایرانیان اظهار داشت: در دهه ۱۳۵۰، الگوی مهاجرت از سفرهای صرفاً تحصیلی به سمت مهاجرت‌های سیاسی و اجتماعی تغییر کرد و جمعیت ایرانیان خارج از کشور از حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۰، به ۱۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ و سپس در سال ۱۳۵۷ به حدود ۴۸۰ هزار نفر رسید.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بازگشت بخشی از هموطنانی که به دلیل نگرانی از شرایط جدید، کشور را ترک کرده بودند، جمعیت ایرانیان خارج از کشور در پایان دهه ۵۰ به حدود ۳۱۰ هزار نفر کاهش یافت. با این حال، در دهه ۶۰ و همزمان با شرایط دفاع مقدس، روند خروج ایرانیان بار دیگر شیب صعودی به خود گرفت و جمعیت آنان از حدود ۳۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۰ به ۵۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ و حدود ۸۵۰ هزار نفر در پایان آن دهه رسید.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، انگیزه‌های اصلی مهاجرت در دوره‌های مختلف را تحصیل و کسب علم، جستجوی محیط‌های اجتماعی متفاوت، مسائل اقتصادی و فعالیت‌های تجاری برشمرد و خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ نیز همزمان با رشد سریع مهاجرت تحصیلی، افزایش سهم مهاجران اقتصادی و سیاست‌های مهاجرپذیر کشورهای اروپایی، این جمعیت از ۸۵۰ هزار نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۹ افزایش یافت.

وی ادامه داد: روند صعودی مهاجرت در دهه ۸۰ نیز ادامه یافت و جمعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور به حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسید. در دهه ۹۰ نیز این رقم از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ابتدای دهه، به حدود ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ و ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ بالغ شد.

هاشمی رجا با اشاره به آمار سال‌های اخیر گفت: برآورد جمعیت ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید؛ اما بر اساس آخرین آمارهای سازمان ملل متحد، این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: کاهش این رقم در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، پدیده‌ای قابل توجه است که می‌تواند نشان‌دهنده تقویت انگیزه‌ها و فراهم شدن بسترها برای بازگشت بخشی از هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور به وطن باشد.

ارائه ۱۴۷ خدمت به ایرانیان خارج از کشور؛ تصویب قانون حمایت از آنان پس از چهار دهه

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایرانیان مقیم خارج، آنان را بخشی از جامعه ایرانی دانست و بر ضرورت تسهیل ارتباط این هموطنان با کشور تأکید کرد.

علیرضا هاشمی‌رجا اظهار کرد: رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به هموطنان ایرانی خارج از کشور، نگاهی ارزشمند و فاخر است و آنان را بخشی از جامعه ایرانی می‌دانیم.

وی افزود: برخلاف برخی تعابیر مانند «دیاسپورا»، ایرانیان خارج از کشور را رانده‌شده یا اخراج‌شده نمی‌دانیم؛ آنان هموطنان ما هستند و ایران خانه خودشان است و هر زمان که اراده کنند می‌توانند به کشور بازگردند.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را مرجع عالی سیاست‌گذاری، هماهنگی، هم‌افزایی و تنظیم‌گری در این حوزه دانست و گفت: فعالیت‌های این شورا در سه محور اصلی دنبال می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها ارائه خدمات و تسهیلات به ایرانیان خارج از کشور است.

هاشمی‌رجا ادامه داد: وزارت امور خارجه در حال حاضر ۱۴۷ نوع خدمت به ایرانیان خارج از کشور ارائه می‌کند و تلاش می‌شود کیفیت و دسترسی به این خدمات بیش از پیش ارتقا یابد.

وی، استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایرانیان خارج از کشور را از دیگر محور‌های فعالیت شورا عنوان کرد و افزود: برنامه‌هایی مانند «میزبانی استان قزوین» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و سرآمدان ایرانی خارج از کشور برای توسعه و پیشرفت کشور و به‌ویژه زادگاه آنان برگزار می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این قانون پس از حدود چهار دهه و طی چهار تا پنج سال فرآیند تدوین نظام مسائل و آماده‌سازی، در پاییز سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

وی افزود: این قانون در ۱۶ ماده تدوین شده و تلاش شده است ۱۴ مسئله اساسی ایرانیان خارج از کشور در قالب آن مورد توجه و حل‌وفصل قرار گیرد.

هاشمی‌رجا گفت: برای اجرای این قانون، ۹ آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که به‌تدریج در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید. دو آیین‌نامه نیز در حوزه نخبگان و در مواد ۲ و ۱۶ این قانون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مربوط به ماده ۲ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، با موضوع جذب نخبگان، به تصویب رسیده و آیین‌نامه ماده ۱۶ نیز با هدف ارائه تسهیلات به نخبگان ایرانی خارج از کشور در دستور کار هیئت دولت قرار دارد.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همچنین از پیش‌بینی تسهیلات در حوزه‌های حقوقی و قضایی، علمی و فناوری و نقل‌وانتقال مالی خبر داد و گفت: برای تسهیل نقل‌وانتقال مالی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور نیز سازوکار‌هایی در نظر گرفته شده است.

هاشمی‌رجا تأکید کرد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای توسعه و پیشرفت کشور و تسهیل ارتباط آنان با سرزمین مادری است.