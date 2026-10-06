

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در حاشیه بازدید از اردوی تیم‌های ملی اعزامی به پاراآسیایی ناگویا و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فدراسیون‌های مربوط و کمیته ملی پارالمپیک، تلاش ویژه‌ای داشتند تا ورزشکارن با سطح آمادگی بالایی در این رویداد شرکت کنند. مسائلی وجود داشت که برای بچه‌های پارا، مشکلات بیشتری ایجاد کرد. امروز تمرینات چند تیم اعزامی را دیدم و خوشحال شدم آنها آماده و سرحال هستند.

وی افزود: امیدوارم با تغییراتی که در بحث جداسازی پارادوومیدانی داشتیم، این تجربه جدید موجب موفقیت‌های بیشتر شود. همیشه ورزشکاران پارا از بچه‌های دیگر ما جلوتر بوده‌اند و این مهم را مردم دیده‌اند. آنها تقریبا دو تا سه برابر تیم‌های معمولی ما مدال کسب کرده‌اند. دوره گذشته در پاراآسیایی، ۵۴ طلا گرفتیم و رقیب ما که ژاپن بود، ۵۲ طلا گرفت. ژاپن اکنون میزبان است و حدود هشت رشته ما که در آن طلا گرفته‌ایم از سوی میزبان حذف شده است. ضمن اینکه کلاس‌بندی‌ها تغییر کرده یا حذف شده است.

دنیامالی بیان کرد: با همه این مباحث، نمایندگان ما با آمادگی ویژه‌ای در این رویداد شرکت می‌کنند. لازم می‌دانم از اقدام صدا و سیما برای پخش بازی‌های آسیایی ناگویا تشکر کنم، هرچند به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات، برخی از مسابقات نمایندگان ما پخش مستقیم نشد. با این حال صداوسیما پاراآسیایی را با امکانات ویژه‌ای پوشش خواهد داد تا مردم شاهد افتخارآفرینی فرزندان خود باشند. پارا در یک هفته برگزار خواهد شد و امیدوارم هر روز برای مردم کشورمان اخبار خیلی خوبی داشته باشیم.

وی در مورد ابراز نارضایتی از کسب ۱۹ طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: معتقدم ظرفیت ورزش ایران، بیشتر است.

دنیامالی در خصوص رفتار عجیب دو عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در برنامه‌ای تلویزیونی، توضیح داد: از همه فدراسیون‌ها خواسته‌ام مسائلی که درون خودشان است را در داخل مجموعه حل کنند. وقتی آنها به رسانه می‌روند، باید حرمت‌ها حفظ شود. از قبل چند مورد را دیده و نکات لازم را گوشزد کرده‌ام. مردم حقشان است از ما ادبیات فاخر بشنوند و حتی درون خودمان هم باید همینگونه باشد. به نظرم مجری باید طوری مدیریت می‌کرد که کار به اینجا نرسد. تغییراتی هم اگر قرار است انجام شود، باید مجمع انجام دهند.