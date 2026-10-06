به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سفر به شهرستان قائنات گفت: بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره ۸ درصدی برای اجرای طرح‌های درآمدزا و اشتغال‌زای دهیاری‌های خراسان جنوبی تا پایان سال اختصاص می‌یابد.

قربانی افزود: این میزان تسهیلات، بیش از دو برابر سهمیه اعتباری خراسان جنوبی است و به طرح‌هایی اختصاص خواهد یافت که دهیاری‌ها برای بررسی و تصویب به کمیته ملی ارائه کنند.

وی گفت : سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سال جاری، بیش از سال گذشته از دهیاری‌های خراسان جنوبی حمایت خواهد کرد، این سازمان سال‌های گذشته، بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های خراسان جنوبی اختصاص داده و بیش از ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌های خراسان جنوبی تحویل شده است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه میزان اعتبارات پرداختی به دهیاری‌های خراسان جنوبی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۶ برابر افزایش یافته است افزود:دهیاری‌ها باید از ظرفیت تسهیلات کم‌بهره برای اجرای طرح‌هایی استفاده کنند که علاوه بر ایجاد اشتغال، منبع درآمد پایدار برای دهیاری‌ها ایجاد کند.