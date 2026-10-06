به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: همه دانش‌آموزان فارغ از قومیت، جنسیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی باید از فرصت‌های برابر تحصیلی برخوردار باشند و نباید اجازه داد هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های مالی و محرومیت‌های اقتصادی از چرخه تحصیل، رشد و بالندگی بازبماند.

خدادادی به پوشش گسترده تحصیلی در دوره ابتدایی استان اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی، حتی در دوردست‌ترین مناطق سخت‌گذر، صعب‌العبور و مناطق عشایری استان نیز کلاس‌های درس دایر شده تا چراغ دانایی در هیچ نقطه‌ای خاموش نماند.

به گفته وی حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در دو هزار و ۷۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری مشغول به تحصیلند.