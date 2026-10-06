مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت: صد و نود و یک هزار و ۵۰۷ نفر از ساکنان مناطق روستایی و عشایری استان بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.

تعداد ۱۹۱ هزار روستایی و عشایر ایلام رایگان بیمه شدند

تعداد ۱۹۱ هزار روستایی و عشایر ایلام رایگان بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نورالدین رحیمی اظهار کرد: همه روستائیان و عشایر استان می‌توانند بدون توجه به دهک درآمدی با نام‌نویسی؛ از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: این افراد با بهره‌گیری از پوشش بیمه‌ای، خدمات سلامت را در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دریافت خواهند کرد.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام تشریح کرد: ساکنان شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر که در دهک‌های درآمدی یک تا پنج جای دارند؛ نیز می‌توانند به شکل رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده کنند.

رحیمی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت؛ ۹۸ درصد هزینه درمان دهک‌های نخست تا پنجم را در مراکز درمانی دولتی می‌پردازد.

وی ادامه داد: برای دهک‌های ششم تا دهم نیز در صورت بستری شدن بیمار، ۹۵ درصد هزینه درمان از سوی بیمه سلامت تأمین می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت ایلام تأکید کرد: روستائیان در صورت نیاز به خدمات تخصصی با رعایت نظام ارجاع و از طریق پزشک خانواده به مراکز فوق تخصصی معرفی می‌شوند.

رحیمی از متقاضیان خواست با بهره‌گیری از این فرصت برای بیمه کردن خود و خانواده اقدام کنند.

استان ایلام با جمعیت ۶۲۰ هزار نفر؛ دارای یکی از بالاترین نسبت‌های پوشش بیمه همگانی در کشور است.

بر پایه آمار‌های اداره‌کل بیمه سلامت ایلام؛ افزون بر ۳۶۶ هزار نفر از جمعیت استان زیر چتر حمایتی صندوق‌های گوناگون بیمه سلامت از جمله کارکنان دولت، روستائیان و عشایر، بیمه ایرانیان و بیماران خاص قرار دارند.

بیش از ۷۰ درصد از مجموع بیمه‌شدگان سلامت در ایلام بدون پرداخت حق بیمه و به شکل رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.

اکنون افزون بر ۵۰ مرکز جامع سلامت روستایی و نزدیک به ۱۰۰ پزشک خانواده، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را برای روستائیان و عشایر استان بر عهده دارند.