معاون استاندار زنجان از پیش‌بینی ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکونی برای اقشار کم‌برخوردار خبر داد و گفت: مدل اجرایی و تأمین مالی این طرح باید با سرعت نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نزدیک به ۲۲۰ شب از تداومِ حضور مردم زنجان در میادین می‌گذرد؛ حضوری که با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی، به نمادی از عهد دوباره با آرمان‌های انقلاب و دفاع از میهن بدل شده است.

این تجمعات شبانه که هر شب با استقبال پرشور مردم همراه است، حالا به کانون ثابتی برای نمایش وحدت و همدلی در استان زنجان تبدیل شده است.