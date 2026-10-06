پنج نفر به علت روی دادن حادثه انفجار در یک تعمیرگاه مکانیکی در شهر اراک، مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انفجار در تعمیرگاه مکانیکی ۲۰ متری فوتبال اراک، ۵ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۱۸:۱۴ امروز، در پی اعلام گزارشی تلفنی به سامانه ۱۱۵ مبنی بر وقوع انفجار در یک تعمیرگاه مکانیکی واقع در منطقه ۲۰ متری فوتبال اراک، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس صیادی‌زاده و معدنی املاح به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.