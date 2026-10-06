در همایش «نخبه‌پروران دیار مینودری»، معاون بنیاد ملی نخبگان و استاندار قزوین بر ضرورت حفظ پیوند نخبگان ایرانی خارج از کشور با میهن و بهره‌گیری از تخصص آنان برای حل مسائل استان نظیر بحران آب، آمایش صنعتی و مسائل زیست‌محیطی تأکید کردند و از ارائه بسته‌های حمایتی ویژه برای تسهیل این ارتباط خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست هم‌اندیشی «نخبه‌پروران دیار مینودری» و تجلیل از خانواده‌های نخبگان ایرانی خارج از کشور، با حضور مسئولان کشوری و استانی در قزوین برگزار شد و در آن ابعاد مختلف بهره‌گیری از ظرفیت علمی نخبگان مقیم خارج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین مردی، معاون بنیاد ملی نخبگان در این نشست با تأکید بر اینکه «بازگشت، صرفاً جغرافیایی نیست»، اظهار داشت: استفاده از تجربه و تخصص نخبگان حتی از راه دور نیز امکان‌پذیر است و الزامی وجود ندارد که حضور آنان در کشور حتماً فیزیکی باشد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، حفظ ارتباط و تعلق خاطر نخبگان با ایران به عنوان خانه علمی و فرهنگی خودشان است.

وی با اشاره به اینکه به تمام ظرفیت علمی کشور چه در داخل و چه در خارج نیازمندیم، افزود: نخبگان می‌توانند به عنوان سفیران علمی ایران با گشودن مسیر‌های جدید، دانش خود را در خدمت پیشرفت کشور قرار دهند. بنیاد ملی نخبگان نیز وظیفه خود می‌داند بستر‌های اثرگذاری و بازگشت آنان را فراهم کند. در این راستا، بسته‌های حمایتی متنوعی شامل جذب در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی، تسهیلات مسکن و واردات خودرو برای نخبگان خارج از کشور پیش‌بینی شده است.

محمد نوذری، استاندار قزوین نیز در این نشست با اشاره به تعلق خاطر عمیق ایرانیان خارج از کشور به وطن تصریح کرد: ایران وطن همه ماست و فارغ از هر نوع نگاه سیاسی، دغدغه مشترک همه ما اعتلای میهن است. ایرانیان در طول تاریخ همواره نسبت به کشور خود تعصب و تعلق خاطر داشته‌اند و فرهنگ و اندیشه اصیل ایرانی همواره الهام‌بخش بوده است.

استاندار قزوین با بیان اینکه این استان با تولید بیش از ۱۲۹۰ نوع محصول و اشتغال ۲۰۰ هزار نفر در حوزه صنعت، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور است، یادآور شد: با وجود همه ظرفیت‌ها، قزوین با چالش‌هایی همچون کمبود آب شرب و کشاورزی، مسائل زیست‌محیطی، آمایش صنعتی و مشکلات اجتماعی روبه‌روست که حل آنها به اندیشه و تدبیر نخبگان نیاز دارد.

نوذری با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین سرمایه هر کشوری پول و ثروت نیست، بلکه سرمایه انسانی و نخبگان است، خاطرنشان کرد: نخبگان کسانی هستند که مسائل را به درستی شناسایی کرده و برای عبور از مشکلات راهکار ارائه می‌دهند. ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه، راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت برای مهارت‌آموزی دانشجویان، استفاده از ظرفیت پساب‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از جمله حوزه‌هایی است که استان از ایده‌ها و نظرات نخبگان در آنها استقبال می‌کند.

نوشین بیگدلی، رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین هم در این نشست ضمن گرامیداشت روز ملی نخبگان، بر اهمیت جایگاه سرمایه‌های انسانی در توسعه کشور تأکید کرد و اظهار داشت: این روز فرصت مغتنمی است تا ضمن قدردانی از والدینی که فرزندان برومند و نخبه ایران را پرورش داده‌اند، برای اثرگذاری حداکثری نخبگان در جامعه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت گیرد.

بیگدلی با بیان اینکه دوریِ جغرافیایی نباید مانع از نقش‌آفرینی نخبگان در زادگاهشان شود، افزود: «نخبگان قزوینی که در خارج از کشور سکونت دارند، ظرفیتی عظیم برای اکوسیستم فناوری و علمی استان محسوب می‌شوند. تلاش ما بر این است که با حفظ حلقه ارتباطی، از دانش و تخصص آنان برای حل معضلات و چالش‌های بومی استان بهره‌مند شویم.»

وی با تأکید بر اینکه جریان نخبگی نباید قطع شود، تصریح کرد: «بنیاد نخبگان استان با ایجاد مسیرهای ارتباطی تعریف‌شده، به دنبال آن است که حتی نخبه‌ای که در خارج از کشور فعالیت می‌کند، ریشه‌های خود را حفظ کرده و اثرگذاری علمی و تخصصی‌اش در کشور و استان جاری باشد. تقویت این پیوند، زمینه‌ساز هم‌افزایی جامعه نخبگانی خارج از کشور با مراکز دانشگاهی و علمی داخلی خواهد بود.»

در پایان این نشست هم‌اندیشی که با رویکرد حمایت از نخبگان برگزار شد، از خانواده‌های ۷۵ نخبهِ قزوینی که در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور به تحصیل و پژوهش اشتغال دارند، به پاس پرورش فرزندان افتخارآفرین، تجلیل شد.