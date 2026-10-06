در پی پیدا شدن یادداشتی حاوی ادعای وجود مواد منفجره در یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه «گاپ» شانلی‌اورفه، تمامی مسافران و خدمه پرواز تخلیه و عملیات جست‌وجوی امنیتی آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این هواپیما با ۱۳۶ مسافر و ۶ خدمه، ساعت ۱۹ از آنکارا به مقصد شانلی‌اورفه پرواز کرده بود و ساعت ۲۰:۰۵ در فرودگاه گاپ به زمین نشست.

پس از فرود هواپیما، نیرو‌های پلیس و تیم‌های امنیتی در فرودگاه مستقر شدند و بازرسی کامل هواپیما برای یافتن مواد منفجره انجام گرفت.

حسن شیلدک استاندار شانلی‌اورفه، اعلام کرد که در جریان بازرسی‌ها هیچ ماده منفجره یا مورد غیرعادی پیدا نشده و هیچ حادثه‌ای رخ نداده است.

به گفته استاندار، هواپیما پس از پایان بازرسی به محل پارک منتقل شده و روند بازگشت ترافیک هوایی فرودگاه به حالت عادی آغاز شده است.

درباره عامل یا عوامل انتشار این تهدید نیز روند قضایی آغاز شده و تحقیقات دادستانی برای جمع‌آوری شواهد ادامه دارد.