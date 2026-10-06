به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی با ورود سامانه ناپایدار جوی به کردستان آسمان استان فردا چهارشنبه در برخی ساعات شاهد وزش باد شدید، رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود و همچنین احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

بر اساس هشدار سطح نارنجی اداره‌کل هواشناسی استان، این شرایط می‌تواند با کاهش نسبی کیفیت هوا و دید افقی همراه باشد

در همین حال دمای کمینه هوا طی پنج روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۱۱ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.