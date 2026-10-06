به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران تا ۱۷ مهر ماه با حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار مترمربع در شهر نیم ور محلات برگزار شد.

وجود بیش از ۱۵۰ معدن فعال و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ، این شهرستان را به یکی از مراکز مهم صنعت سنگ کشور تبدیل کرده است و منطقه عباس‌آباد نیز با در اختیار داشتن بیش از ۱۴ درصد سنگ تراورتن جهان، از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی محلات محسوب می‌شود.

نمایش بیش از ۴۵ هزار تن سنگ کوپ و محصولات تولید شده در صنعت سنگ از ویژگی‌های این نمایشگاه است

ورود فناوری‌های جدید به صنعت سنگ ایران می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، راندمان استخراج و فرآوری را افزایش دهد.

وجود بیش از ۱۵۰ معدن فعال و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ، شهرستان محلات را به یکی از مراکز مهم صنعت سنگ کشور تبدیل کرده است و منطقه عباس‌آباد نیز با در اختیار داشتن بیش از ۱۴ درصد سنگ تراورتن جهان، از مهم‌ترین ظرفیت‌های معدنی کشور محسوب می‌شود.