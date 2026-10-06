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هجدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران در شهر نیمور محلات گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران تا ۱۷ مهر ماه با حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار مترمربع در شهر نیم ور محلات برگزار شد.
وجود بیش از ۱۵۰ معدن فعال و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ، این شهرستان را به یکی از مراکز مهم صنعت سنگ کشور تبدیل کرده است و منطقه عباسآباد نیز با در اختیار داشتن بیش از ۱۴ درصد سنگ تراورتن جهان، از مهمترین ظرفیتهای معدنی محلات محسوب میشود.
نمایش بیش از ۴۵ هزار تن سنگ کوپ و محصولات تولید شده در صنعت سنگ از ویژگیهای این نمایشگاه است
ورود فناوریهای جدید به صنعت سنگ ایران میتواند ضمن کاهش ضایعات، راندمان استخراج و فرآوری را افزایش دهد.
وجود بیش از ۱۵۰ معدن فعال و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ، شهرستان محلات را به یکی از مراکز مهم صنعت سنگ کشور تبدیل کرده است و منطقه عباسآباد نیز با در اختیار داشتن بیش از ۱۴ درصد سنگ تراورتن جهان، از مهمترین ظرفیتهای معدنی کشور محسوب میشود.