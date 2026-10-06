یک کشتی باری متعلق به یک شرکت ترکیه‌ای که حامل غلات اوکراین به مقصد ایتالیا بود، پس از هدف قرار گرفتن در دریای سیاه دچار آتش‌سوزی شد و در نهایت غرق شد. در این حادثه دو نفر از خدمه جان باختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ کشتی باری «رویاد ممدوف» (Royad Mammadov) با پرچم سنت کیتس و نویس، بندر ایزمائیل اوکراین را ترک کرده و عازم راونا در ایتالیا بود.

این کشتی متعلق به یک شرکت ترکیه‌ای است و هنگام حادثه محموله غلات حمل می‌کرد.

وزارت کشور رومانی اعلام کرد: این حادثه در منطقه اقتصادی انحصاری این کشور در دریای سیاه و حدود ۳۰ مایل دریایی در جنوب «سفانتو گئورگه» رخ داده است.

پس از دریافت پیام اضطراری، شناور‌های امدادی و یک بالگرد برای نجات خدمه به منطقه اعزام شدند.

بر اساس اعلام مقام‌های رومانی، ۱۱ نفر از خدمه نجات یافتند و اجساد دو نفر نیز پیدا شد. شماری از نجات‌یافتگان برای دریافت خدمات پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

کشتی پس از آتش‌سوزی و وارد شدن خسارت شدید، در دریای سیاه غرق شد.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، روسیه را مسئول این حادثه دانست و اعلام کرد: کشتی غیرنظامی با دو پهپاد روسی در آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است. به گفته وی، شهروندان جمهوری آذربایجان و هند در میان خدمه کشتی حضور داشتند.

زلنسکی همچنین اعلام کرد: ناخدای کشتی در این حمله کشته شده و خواستار افزایش فشار‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی و انتقال مواد غذایی در دریای سیاه شد.

با این حال، مقام‌های رومانی تاکنون علت آتش‌سوزی و عامل حمله را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند و انتساب حمله به روسیه بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین است. روسیه نیز بلافاصله واکنشی به این اتهام نشان نداد.

این حادثه در شرایطی رخ داده که با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها درباره امنیت کشتی‌های تجاری و مسیر‌های انتقال غلات در دریای سیاه افزایش یافته است.

رومانی نیز طی سال‌های اخیر بار‌ها با ورود پهپادها، مین‌های دریایی و دیگر تهدید‌های ناشی از جنگ به مناطق نزدیک مرز‌ها و آب‌های خود مواجه شده است.