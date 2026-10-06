به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، غفاری با اشاره به برگزاری رویداد «هم صدا» در یزد گفت: این رویداد با هدف استعدادیابی در حوزه‌های مختلف هنر‌های صوتی از جمله گویندگی، اجرا و تولید پادکست برگزار می‌شود و در کنار فرآیند استعدادیابی، آموزش‌های تخصصی نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: هدف سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی باشگاه هم صدا و رویداد همصدا، شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های سراسر کشور و ایجاد شبکه‌ای از نیرو‌های توانمند برای تولید محتوای صوتی در نقاط مختلف ایران است.

غفاری با اشاره به ظرفیت بالای تولید محتوای مردمی در رویداد‌ها و موقعیت‌های مختلف اظهار کرد: در برخی مقاطع، مردم در موضوعات مختلف، محتوا‌هایی تولید کرده‌اند که از نظر کیفیت و اثرگذاری، قابل مقایسه با تولیدات رسانه‌ای بوده است؛ بر همین اساس، ایران‌صدا تلاش دارد این ظرفیت‌ها را شناسایی و در قالب یک شبکه منسجم، برای تولید محتوای حرفه‌ای به کار گیرد.

مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا ادامه داد: یزد نخستین مقصد رویداد «هم صدا» است و این برنامه در نمایشگاه گردشگری یزد برگزار می‌شود. جوانان یزدی که در زمینه هنر‌های صوتی استعداد و علاقه دارند، می‌توانند در این فرآیند استعدادیابی شرکت کنند.

وی با بیان اینکه جمعی از استادان و کارشناسان از تهران برای برگزاری این رویداد به یزد آمده‌اند، گفت: استعداد‌های شناسایی‌شده پس از مرحله ارزیابی و استعدادیابی، وارد فرآیند آموزش خواهند شد تا زمینه برای فعالیت و همکاری آنان در تولید محتوا فراهم شود.

غفاری در پایان از جوانان علاقه‌مند به حوزه‌های گویندگی، اجرا، تئاتر صوتی و تولید پادکست دعوت کرد با حضور در رویداد «هم صدا»، فرصت خود را برای ورود به عرصه حرفه‌ای هنر‌های صوتی و همکاری با ایران‌صدا محک بزنند.