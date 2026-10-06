مراکز مشاوره آموزش و پرورش قزوین با هدف ارائه خدمات تخصصی و هدایت تحصیلی داوطلبان کنکور سراسری و دانشگاه فرهنگیان، فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آموزش و پرورش استان قزوین با هدف کاهش استرس داوطلبان و انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی، پایگاه‌های انتخاب رشته تخصصی را در مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی استان فعال کرده است.

در این پایگاه‌ها، مشاوران مجرب با بررسی دقیق کارنامه‌ها و اولویت‌های داوطلبان، آنان را در فرآیند انتخاب رشته برای دانشگاه‌های سراسری و فرهنگیان راهنمایی می‌کنند.

داوطلبان برای استفاده از این خدمات می‌توانند تا پایان وقت اداری ۱۶ مهرماه، با مراجعه به پایگاه‌های معرفی شده توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق، نسبت به دریافت نوبت و مشاوره اقدام کنند.