به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، فاطمه زهرا سعیدآبادی، دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن و ستایش قانعی، نخستین دختر ایرانی دارنده نشان طلای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در اردن، با استقبال چشمگیرمردم و جامعه ورزش کهنوج وارد این شهر شدند.

در این مراسم از نسیبه طاهری، مربی پرتلاش این دو قهرمان ، قدردانی شد.

استقبال از قهرمانان کهنوجی با حضور پرشور مردم، ورزشکاران، مربیان، مسئولان و اعضای هیئت‌های ورزشی برگزار و سپس مراسم تجلیل در سالن شهید مطهری آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

در پایان این مراسم، از دو دختر تاریخ‌ساز کاراته کهنوج، مربی آنان و خانواده‌هایشان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.