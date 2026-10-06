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دختران افتخار آفرین کهنوج استان کرمان با دو نشان رقابتهای آسیایی با استقبال مردم وورزش دوستان وارد این شهر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، فاطمه زهرا سعیدآبادی، دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن و ستایش قانعی، نخستین دختر ایرانی دارنده نشان طلای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در اردن، با استقبال چشمگیرمردم و جامعه ورزش کهنوج وارد این شهر شدند.
در این مراسم از نسیبه طاهری، مربی پرتلاش این دو قهرمان ، قدردانی شد.
استقبال از قهرمانان کهنوجی با حضور پرشور مردم، ورزشکاران، مربیان، مسئولان و اعضای هیئتهای ورزشی برگزار و سپس مراسم تجلیل در سالن شهید مطهری آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.
در پایان این مراسم، از دو دختر تاریخساز کاراته کهنوج، مربی آنان و خانوادههایشان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.