به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانداران را مکلف کرد کتابخانه‌ها را در اولویت برنامه‌های اجرایی و بودجه‌ای قرار دهند و با وصول سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها و جذب خیران اعتبارات این حوزه افزایش یابد.

خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان هم از فعالیت ۴۵ هزار عضو کتابخانه‌های استان و وضعیت بدهی شهرداری سنندج خبر داد

فرماندار سنندج نیز بر حمایت از کتابخانه‌ها و رفع موانع پیش‌روی آنها تأکید کرد.