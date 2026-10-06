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در دومین نشست انجمن کتابخانههای عمومی کردستان، مسئولان استان بر ضرورت تقویت این مراکز و تبدیل کتابخوانی به یک مطالبه عمومی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانداران را مکلف کرد کتابخانهها را در اولویت برنامههای اجرایی و بودجهای قرار دهند و با وصول سهم نیمدرصدی شهرداریها و جذب خیران اعتبارات این حوزه افزایش یابد.
خونسار، مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان هم از فعالیت ۴۵ هزار عضو کتابخانههای استان و وضعیت بدهی شهرداری سنندج خبر داد
فرماندار سنندج نیز بر حمایت از کتابخانهها و رفع موانع پیشروی آنها تأکید کرد.