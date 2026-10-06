هنرمندان نوجوان شهربابکی بخشی از رنج و داغ مردم جنوب کشور در تجاوز‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونی را در قالب تئاتر عروسی خون روایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، تئاتر عروسی خون با موضوع روایت بخشی از رنج و داغ مردم جنوب و حوادث تلخ ناشی از جنگ با حضور جمعی از هنرمندان، نوجوانان و کودکان شهرستان شهربابک روی صحنه رفت.

این اثر با پرداختن به زندگی، آرزو‌ها و سرنوشت مردم و همچنین شهدای کودک و نوجوان تلاش می کند؛ بخشی از حوادث و پیامد‌های تلخ جنگ را از زبان هنر روایت کند.

عروسی خون در ادامه روایت ۱۶۸ الهه تولید شده و یاد و خاطره کودکان و نوجوانانی را که قربانی حوادث جنگ در جنوب شدند؛ زنده می‌کند.

استقبال مردم شهربابک از این اثر چشمگیر بود؛ به‌طوری که در شش شب اجرا حدود سه هزار نفر به تماشای آن نشستند و سالن اجرا در بیشتر شب‌ها با حضور گسترده مخاطبان همراه بود.

با توجه به استقبال خوب مردم، اجرای عروسی خون تمدید شده است.