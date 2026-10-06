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۱۴ مهر روز گمنامان سلامت است که در هرشرایطی از دورترین نقاط روستایی و عشایری تا مرکز شهر؛ برای تامین سلامت مردم میکوشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ استاندار کرمان در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی، با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزه تولید دام و فرآوردههای مرتبط خاطرنشان کرد: باید زمینه سرمایهگذاریهای مناسب در حوزههای مختلف از جمله دام سنگین، دام سبک، طیور، پرورش زنبور عسل و فعالیتهای مشابه؛ فراهم شود.
محمد علی طالبی همچنین ظرفیت جامعه عشایری استان را یکی از فرصتهای مهم در حوزه تولید و امنیت غذایی دانست و گفت: تقویت عشایر در زمینه پرورش دام و فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی بیشتر آنان در تأمین امنیت غذایی، نیازمند توجه و اهتمام ویژه است
وی با اشاره به تهدیدهای ناشی از بیماریهای مشترک انسان و دام تصریح کرد: شرایط خاص استان کرمان و همجواری با مرزهای شرقی و جنوبی، ضرورت مراقبت و توجه بیشتر به بیماریهای مشترک انسان و دام را دوچندان میکند و حضور مستمر و فعال مجموعه دامپزشکی در عرصههای مختلف میتواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل این بیماریها داشته باشد.