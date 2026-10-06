به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ استاندار کرمان در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه تولید دام و فرآورده‌های مرتبط خاطرنشان کرد: باید زمینه سرمایه‌گذاری‌های مناسب در حوزه‌های مختلف از جمله دام سنگین، دام سبک، طیور، پرورش زنبور عسل و فعالیت‌های مشابه؛ فراهم شود.

محمد علی طالبی همچنین ظرفیت جامعه عشایری استان را یکی از فرصت‌های مهم در حوزه تولید و امنیت غذایی دانست و گفت: تقویت عشایر در زمینه پرورش دام و فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر آنان در تأمین امنیت غذایی، نیازمند توجه و اهتمام ویژه است

وی با اشاره به تهدید‌های ناشی از بیماری‌های مشترک انسان و دام تصریح کرد: شرایط خاص استان کرمان و همجواری با مرز‌های شرقی و جنوبی، ضرورت مراقبت و توجه بیشتر به بیماری‌های مشترک انسان و دام را دوچندان می‌کند و حضور مستمر و فعال مجموعه دامپزشکی در عرصه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها داشته باشد.