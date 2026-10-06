به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،استاندار کرمان در جشن گردشگری استان در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان، گفت: کرمان در کنار تنوع بالای اقلیمی و ظرفیت بی نظیر گردشگری مردمی میهمان نواز و کریم دارد که میزبانی شایسته‌ای از حضور گردشگران در استان دارند.

محمدعلی طالبی افزود: در کرمان جدا از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی نیازمند مجموعه زنجیره‌ای از زیرساخت‌های گردشگری و برنامه‌های گردشگری و نرم افزاری است که این قابلیت‌ها را نشان دهد.

بگفته وی:کویر شرایط ایجاد برنامه‌های کویرنوردی را دارد وخوشبختانه نگاه امنیتی از کویرلوت برداشته شده و دستگاه‌های مختلف می‌توانند سرمایه گذاری‌هایی برای ایجاد اردوگاههای کویرنوردی یازیرساخت‌های توسعه گردشگری کویر داشته باشند.

استاندار کرمان تصریح کرد:با ثبت شفیع آباد به عنوان روستای جهانی فرصت استفاده از فضای روستا‌های تاریخی فراهم است.

وی از امکان برندسازی برخی جاذبه‌های گردشگری استان خبرداد و بیان کرد: مناطقی مانندشهداد می‌توانند درحوزه نجوم و روستا‌های تاریخی و کویر برندشوند یا مناطقی مانند کنار صندل و تپه یحیی ارزوییه نیز شامل این مورد می‌شوند.

برای آماده‌سازی و هماهنگی برای برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در کرمان، مدیرکل صداوسیمای کرمان با مدیرکل صداوسیمای اصفهان دیدار و درباره ظرفیت‌ها، الزامات اجرایی و نحوه همکاری و مشارکت دو مرکز در برگزاری هرچه بهتر این رویداد گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار که مدیرکل صداوسیمای کرمان و معاونت‌های فنی، صدا و مدیران خبر و تولید سیمای کرمان حضور داشتند، ضمن تاکید بر بهره‌گیری از تجربیات استان‌هایی که این رویداد ملی را برگزار کرده‌اند، صداوسیمای اصفهان را یکی از موفق‌ترین مراکز در بحث اجرای رویداد «ایران جان» توصیف کرده‌اند.

عماد محمدی از تدوین سند «ایران جان» بر اساس زیست‌بوم استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی مدون، آثار فاخر در حوزه‌های سیما، خبر، صدا و فضای مجازی تولید و از شبکه‌های سراسری پخش شوند.

وی افزود: در این حوزه‌ها علاوه بر برنامه‌ها و نشست‌های گفت‌و‌گو محور، بیش از صد مورد برنامه شامل مستند‌های فاخر، گزارش‌های موضوعی و خبری در دست تولید است.

عماد محمدی تقسیم استان به مناطق سه گانه را از برنامه‌های کلان برای تقسیم کار و تولیدات «ایران جان» اعلام کرد.

مدیرکل صداوسیمای اصفهان نیز در این نشست از تدوین و گردآوری تجربیات «ایران جان» در قالب کتاب «ایران جان» خبر داد و گفت: این اقدام در راستای انتقال تجربیات «ایران جان» به سایر مراکز انجام شده است.