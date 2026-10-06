شهروندان می‌توانند انتقادات، پیشنهادها و نظرات خود را درباره عملکرد کارکنان و مجموعه‌های انتظامی از طریق سامانه تلفنی ۱۹۷ به صورت مستقیم مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این سامانه به عنوان بازوی نظارتی پلیس، فرصتی فراهم کرده است تا مردم بدون واسطه، صدای خود را به مسئولان انتظامی برسانند. تماس‌گیرندگان می‌توانند ضمن ارائه انتقادات یا گزارش تخلفات احتمالی، پیشنهادهای سازنده خود را برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و ارتقای امنیت جامعه نیز ارائه دهند.

هدف از فعالیت مستمر سامانه ۱۹۷، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و پاسخگوتر کردن پلیس در برابر مطالبات و دغدغه‌های شهروندان است. تمامی تماس‌ها در این سامانه ثبت و توسط بازرسی بررسی می‌شود تا در مسیر بهبود عملکرد ناجا به کار گرفته شود.