رویداد تخصصی «روایت نوآوری در هنر نم‌ نم بافی» در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: به مناسبت هفته گردشگری، رویداد تخصصی با محوریت ایده‌ های نوآورانه و ظرفیت‌ های بومی با عنوان «روایت نوآوری در هنر نم‌ نم بافی» توسط زهرا محسنی در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد.

فرید جواهر زاده افزود: در این رویداد که با هدف تبیین نقش نوآوری، خلاقیت و فناوری در توسعه صنایع دستی و معرفی یکی از دستاوردهای نوآورانه مرکز در استفاده از ظرفیت‌ های هنرهای سنتی برگزار شد، بیش از ۵۰ نفر از علاقه‌ مندان، هنرمندان، فعالان حوزه صنایع دستی و دوستداران میراث فرهنگی حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این نشست، موضوعاتی همچون تلفیق اصالت سنتی و طراحی خلاقانه معاصر، معرفی محصولات خلاق و کاربردی متناسب با نیازهای بازار امروز، نوآوری در کاربرد، فرم و ترکیب‌ بندی و ایجاد مسیرهای جدید برای توسعه هنرهای دستی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

جواهرزاده در حاشیه این رویداد با تأکید بر اهمیت حمایت از ایده‌ های خلاقانه اظهار کرد: صنایع‌ دستی به عنوان بخش مهمی از هویت فرهنگی و اقتصادی کشور، نیازمند نگاه نوآورانه و پیوند میان دانش سنتی، خلاقیت هنرمندان و نیازهای روز جامعه است، مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با هدف ایجاد بستری برای رشد ایده‌ ها، توانمندسازی هنرمندان و کمک به تجاری‌ سازی محصولات خلاقانه فعالیت می‌ کند.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ های پنهان هنرهای بومی، تقویت ارتباط میان هنرمندان و فعالان حوزه نوآوری و حرکت به سوی توسعه پایدار صنایع فرهنگی و خلاق است.

در این رویداد که با استقبال شرکت‌ کنندگان همراه بود، بر ضرورت ادامه برنامه‌ های آموزشی، تخصصی و حمایتی در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه تأکید شد.