به گفته مسئولان جهاد کشاورزی ؛ امسال قرار است بیش از ۱۹۰ هزار هکتار از اراضی استان قزوین زیر کشت گندم، جو و کلزا برود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با شروع سال زراعی جدید، مزارع استان قزوین شاهد آغاز کشت محصولات استراتژیک کلزا، گندم و جو است. امسال مجموعاً ۱۹۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به این محصولات اختصاص یافته که شامل ۱۵۰ هزار هکتار گندم، ۳۸ هزار هکتار جو و ۴ هزار هکتار کلزا می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد حدود ۴۵۰ هزار تن محصول از آن‌ها برداشت شود.

مسئولان جهاد کشاورزی از تأمین کامل بذر و کود مورد نیاز کشاورزان خبر داده‌اند و با توجه به پیش‌بینی پدیده‌های جوی و بارش‌های فراتر از نرمال (ال‌نینو)، سال زراعی پرباری انتظار می‌رود. با این وجود، مدیریت منابع آبی و رعایت الگوی کشت همچنان از دغدغه‌ها و توصیه‌های اصلی کارشناسان به کشاورزان منطقه است.