به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در دیدار سفیر سری لانکا و کاردار بنگلادش در استانداری مرکزی گفت: این استان با برخورداری از ۳۷ شهرک صنعتی، حدود سه هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال و بیش از ۵۲ نوع ماده معدنی، از متنوع‌ترین قطب‌های صنعتی و معدنی ایران به شمار می‌رود.

مهدی زندیه‌وکیلی تولیدات معدنی را از دیگر ظرفیت‌های همکاری دانست و افزود: سالانه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات صنعتی و معدنی از این استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این استان با قرار گرفتن در مسیر کریدور‌های ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و برخورداری از خط ریلی سراسری، از موقعیت ممتازی برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی برخوردار است، گفت: صنایع متنوعی از جمله واگن‌سازی، صنایع سنگین و فلزی، ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی، صنایع آلومینیوم، غذایی و شیمیایی در این منطقه فعال است.

زندیه وکیلی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و برشمردن آن نیز افزود: در بخش کشاورزی نیز توانمندی‌های قابل توجهی دارد و در تولید برخی محصولات، میزان تولید استان مرکزی حتی به ۲ تا سه برابر نیاز مصرفی آن می‌رسد.

استاندار مرکزی استان مرکزی را اماده هرگونه همکاری‌های مشترک در اختیار هیات‌های تجاری و اقتصادی، حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی برای دانست.

فازی‌ها عزمی سفیر سریلانکا در ایران هم با بیان اینکه حدود سه ماه است که به ایران آمده‌ام و در این مدت، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مختلف مناطق کشور را از نزدیک مشاهده کرده‌ام که بسیاری از آنها فراتر از تصور و شنیده‌های پیشین من بوده است، گفت: ایران و سریلانکا از گذشته روابط خوبی با هم داشته که اکنون نیز می‌تواند ادامه و توسعه یابد.

عزمی، آموزش، گردشگری، صنعت و تولیدات صنعتی را از زمینه‌های مورد علاقه سریلانکا برای توسعه همکاری با ایران عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان مرکزی می‌تواند زمینه مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان دو طرف باشد.

رابیا سلطانا کاردار سفارت جمهوری بنگلادش در ایران هم با بیان اینکه ظرفیت‌های متنوع استان مرکزی در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و بنگلادش فراهم کرده است گفت: این توانمندی‌ها با برنامه‌ریزی و تداوم ارتباطات می‌توان زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری را توسعه داد.