بارش باران در نیمه مهرماه طراوت خاصی به هوای مناطق مختلف استان داده و موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی مردم مناطق مختلف استان از صبح امروز شاهد بارش رحمت الهی بودند و این بارشها همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: از نیمه دوم مهر تا اواخر آبان بارش‌های قابل توجه متاثر از پدیده ال‌نینو در استان روی خواهد داد.

محمد امیدفر با بیان اینکه این بارش‌ها در برخی موارد بیش از بارش‌های نرمال بلندمدت استان خواهد شد افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی، در این شرایط احتمال رخداد بارش‌های حدی و بروز سیلاب در استان دور از انتظار نیست؛ بنابراین دستگاه‌های خدماتی و امدادی برای مواجهه با این شرایط باید پیش بینی‌ها و آمادگی لازم داشته باشند.