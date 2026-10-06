در جریان برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، چهار فیلم منتخب در سینما‌های شهر قم روی پرده نمایش رفت.

چهار اثر برگزیده فیلم کودک و نوجوان در سینما‌های قم به نمایش در آمد

چهار اثر برگزیده فیلم کودک و نوجوان در سینما‌های قم به نمایش در آمد

همزمان با برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای سعید اینانلو، ریس گروه سینمایی سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: فیلم‌های «یکی می‌آید دنبالم»، «نگهبان خورشید»، «شوتینگا» و «عموی بچه‌ها» از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهر در سانس‌های ساعت ۱۱ و ۱۶ سینما بازار شهر قم و سینما کانون برای مخاطبان اکران می‌شود.

وی با اشاره به استقبال از این رویداد هنری پیش‌بینی کرد تا پایان دوره اکران، شمار تماشاگران این آثار به ۳۰۰۰ نفر برسد.

این جشنواره که با هدف ارتقای سطح کیفی سینمای کودکان و نوجوانان برگزار شده است، فردا در اصفهان و با معرفی برندگان، به کار خود پایان می‌دهد.