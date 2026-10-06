مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از ابلاغ ۵۲ طرح حیاتی و ضروری به این شرکت به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برای آماده‌سازی شبکه و گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی با اشاره به شرایط مطلوب تامین برق در تابستان سال جاری و رضایتمندی ایجادشده از پایداری شبکه اظهار کرد: با وجود اینکه شبکه برق خوزستان به دلیل شرایط آب‌وهوایی همچنان پربار است، برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت شبکه و تامین برق سال آینده نیز آغاز شد.

وی افزود: در همین رابطه، شرکت توانیر ۲۵ طرح حیاتی و ۲۷ طرح ضروری، در مجموع ۵۲ طرح به این شرکت ابلاغ کرده است تا شبکه آمادگی لازم برای گذر از اوج بار سال ۱۴۰۶ را داشته باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این طرح ها ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است تصریح کرد: این طرح ها شامل ۶ هزار و ۷۶۰ مگاولت‌آمپر پست ‌و ۴۶۹ کیلومتر مدار خط در سطح انتقال و فوق توزیع در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری ششمین نشست کمیته پیگیری طرح های حیاتی در سطح شرکت و قدردانی از کارکنان شرکت برای تامین برق در تابستان جاری گفت: برنامه‌ریزی برای تکمیل این پروژه‌ها که نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی اقدامات مورد نیاز برای توسعه شبکه برق خوزستان است، در موعد مقرر و با حفظ اولویت‌بندی نقاط دارای نیاز فوری، آغاز شد.

اسدی ادامه داد: با توجه به فاصله زمانی اندک میان پایان و آغاز فصل گرما در خوزستان، اجرای پروژه‌های توسعه و بهینه‌سازی شبکه نیازمند همدلی و تلاش مضاعف است تا طرح ها در زمان مقرر به پایان برسند و شبکه برای تامین برق تابستان ۱۴۰۶ به آمادگی لازم برسد.

پیش از این نیز معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از افزایش پایداری شبکه برق اهواز با بهینه‌سازی کانال کابل‌های پست ۴۰۰ کیلوولت شمال‌غرب به منظور پیشگیری از خطر سقوط احتمالی کانال بتنی بر روی کابل‌ها خبر داده بود.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تأمین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.