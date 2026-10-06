به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سیدمهدی حسینی، در نشست برنامه ریزی اجرای برنامه‌های شهرستان ساوه در ایران جان مرکزی در ساوه گفت: پویش «ایران جان» که یک هفته به استان مرکزی اختصاص دارد، در روز ۲۵ مهرماه از شهر ساوه به پوشش زنده‌ی یک برنامه از قاب آنتم ملی دارد و این فرصت باید برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود: برنامه‌ای که برای حضور ساوه در پویش «ایران جان» تدارک دیده می‌شود باید جامع، متناسب با ظرفیت‌های شهرستان و در شأن مردم ساوه باشد و بتواند تصویری واقعی و کامل از توانمندی‌های این شهرستان ارائه کند.

قائم‌مقام مرکز صداوسیمای استان مرکزی نیز، رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های استان دانست و گفت: در این رویداد، شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی و ظرفیت فضای مجازی در خدمت معرفی داشته‌ها، توانمندی‌ها، فرصت‌ها و حتی چالش‌های استان مرکزی قرار می‌گیرند و باید همه ارکان استان و شهرستان‌ها برای بهره‌گیری از این فرصت پای کار بیایند.

مرتضی ماستری فراهانی با اشاره به اینکه رویداد «ایران جان» تاکنون در ۱۰ استان برگزار شده و اکنون یازدهمین ایستگاه آن به استان مرکزی رسیده است، افزود: این رویداد به مدت یک هفته مهمان استان مرکزی خواهد بود و لازم است همه توان استان برای استفاده از آن به میدان بیاید.