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«ایران جان» یک فرصت رسانهای برای معرفی ظرفیتهای استان مرکزی در سطح کشور است و ساوه روز ۲۵ مهر مهمان قاب رسانه ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سیدمهدی حسینی، در نشست برنامه ریزی اجرای برنامههای شهرستان ساوه در ایران جان مرکزی در ساوه گفت: پویش «ایران جان» که یک هفته به استان مرکزی اختصاص دارد، در روز ۲۵ مهرماه از شهر ساوه به پوشش زندهی یک برنامه از قاب آنتم ملی دارد و این فرصت باید برای معرفی ظرفیتهای شهرستان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود: برنامهای که برای حضور ساوه در پویش «ایران جان» تدارک دیده میشود باید جامع، متناسب با ظرفیتهای شهرستان و در شأن مردم ساوه باشد و بتواند تصویری واقعی و کامل از توانمندیهای این شهرستان ارائه کند.
قائممقام مرکز صداوسیمای استان مرکزی نیز، رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی کمنظیر برای معرفی ظرفیتهای استان دانست و گفت: در این رویداد، شبکههای استانی، ملی و بینالمللی و ظرفیت فضای مجازی در خدمت معرفی داشتهها، توانمندیها، فرصتها و حتی چالشهای استان مرکزی قرار میگیرند و باید همه ارکان استان و شهرستانها برای بهرهگیری از این فرصت پای کار بیایند.
مرتضی ماستری فراهانی با اشاره به اینکه رویداد «ایران جان» تاکنون در ۱۰ استان برگزار شده و اکنون یازدهمین ایستگاه آن به استان مرکزی رسیده است، افزود: این رویداد به مدت یک هفته مهمان استان مرکزی خواهد بود و لازم است همه توان استان برای استفاده از آن به میدان بیاید.