‌ساعت پایان وقت اداری و آموزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و مدارس شهرکرد در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گفته روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری و در راستای اجرای مصوبات صورتجلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدا در شهرکرد، ساعت پایان وقت اداری و آموزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و مدارس شهرکرد در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۲ ظهر خواهد بود.

این تصمیم به دلیل برنامه‌ریزی برای اجرای رزمایش مذکور در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز در محل بلوار آیت‌الله کاشانی (محدوده چهارراه دولت تا چهارراه فارابی)، با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی، ترافیکی و اعمال محدودیت‌های تردد در مسیر اتخاذ شده است.