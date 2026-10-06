مسئولیت‌ پذیری و امانت‌ داری کارکنان فرودگاه مشهد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت چند نمونه از بازگرداندن اموال ارزشمند مسافران، جلوه‌ای دیگر از فرهنگ خدمت و پاکدستی را به‌ نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: مسئولیت‌ پذیری و امانت‌ داری از جمله ویژگی‌ های برجسته کارکنان فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد مقدس است؛ ویژگی‌ که در سال‌ های اخیر نیز با نمونه‌ های متعددی از رفتار صادقانه کارکنان این مجموعه در فضای مجازی و رسانه‌ های کشور بازتاب یافته و سبب افتخار و خرسندی مجموعه فرودگاه‌ های استان شده است.

جعفری افزود: در شش‌ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز سه مورد از اقدامات ارزشمند کارکنان واحد خدمات فرودگاه بین‌ المللی مشهد در زمینه حفظ و تحویل اموال ثبت شد.

وی ادامه داد: در یکی از این موارد، امیر علیزاده از کارگران واحد خدمات فرودگاه بین‌ المللی مشهد، در حین انجام وظیفه یک کیف پول جیبی حاوی یک‌ هزار و ۷۲۰ دلار شامل ۱۶ اسکناس ۱۰۰ دلاری، دو اسکناس ۵۰ دلاری و یک اسکناس ۲۰ دلاری، به‌ همراه مقداری اسکناس ایرانی و عراقی پیدا کرد و آن را برای تحویل به صاحبش، به گیت پلیس فرودگاه تحویل داد.

جعفری اظهار داشت: در موردی دیگر، جواد چتری دیگر کارگر واحد خدمات، در حین انجام وظیفه یک کیف حاوی ۸۰۰ دلار، یک دستگاه تلفن همراه و تعدادی گذرنامه پیدا کرد که بلافاصله آن را به سرشیفت پلیس تحویل داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و بازگرداندن اموال به صاحب آن انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین مرتضی سبزعلی از کارگران واحد خدمات فرودگاه بین‌ المللی مشهد، در حین انجام وظیفه یک دست سرویس طلا با ارزش تقریبی یک میلیارد تومان پیدا کرد و این مال ارزشمند را نیز به سرشیفت پلیس تحویل داد.