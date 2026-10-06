به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان در این باره در خبر ۲۰ مرکز خلیج فارس گفت: یکی از دلایل طولانی شدن این موضوع واردات حجم بالای ماشین به منطقه آزاد قشم و کیش است.

سرهنگ مسلم زعفری افزود: در گذشته فقط سه شرکت خودروس خارجی وارد می‌کردند که اکنون به ۴۰ شرکت افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه مردم نیز با کارت بازرگانی خودرو وارد می‌کنند، گفت: افزون بر هشت منطقه آزاد، اکنون ۵ استان دیگر نیز درخواست ثبت خودرو شماره مناطق آزاد دارند و این موجب طولانی شدن این فرایند شده است.

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سرهنگ زعفری افزود: هزار پلاک آزاد شده برای برای حل این مشکل اختصاص یافته و دو هزار پلاک دیگر نیز تولید و از تهران تحویل پست شده است.