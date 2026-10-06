یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: توانستیم مزدوران دشمن سعودی را در حین تلاش برای پیشروی به سمت مواضع نیرو‌های ما در جنوب غربی الوازعیه دفع و بیرون برانیم و آنها هیچ پیشروی نداشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: توانستیم مزدوران دشمن سعودی را در حین تلاش برای پیشروی به سمت مواضع نیرو‌های ما در جنوب غربی الوازعیه دفع و بیرون برانیم و آنها هیچ پیشروی نداشتند.

یحیی سریع گفت: شماری از خودرو‌ها و نفربر‌های دشمن سعودی منهدم شد و ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. مزدورانی که دشمن برای نجات باقیمانده نیروهایش تلاش کرد با آنها تقویت کند، با شماری موشک بالستیک هدف قرار گرفت. اصابت‌ها با فضل خدا دقیق بود و شماری کشته و زخمی برجای گذاشت.