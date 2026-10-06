به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شهدا با نیت قرب الهی و برای ادای تکلیف قدم در عرصه جهاد گذاشتند و فارغ از سن و سال و جنسیت درسی از معرفت و بصیرت به جامعه آموختند که تا ابد ماندگار خواهد بود.

رضا نجاتی با تأکید بر اینکه خانواده‌های شهدا چشم و چراغ این ملت هستند، تصریح کرد: تعبیر رهبر معظم انقلاب از خانواده شهدا به عنوان چشم و چراغ ملت، دارای بار معنایی عمیقی است چشم به معنای بینایی و دیدن حقیقت و چراغ به معنای روشنایی بخش مسیر سعادت برای جامعه است ما باید دیدگاه خود را نسبت به این حقیقت تغییر دهیم و درک کنیم که امنیت و اقتدار امروز کشور، مدیون خون پاکی است که در مسیر حق ریخته شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید خدمت به خانواده شهدا را در اولویت کاری خود قرار دهند، افزود: وظیفه ما در قبال این عزیزان بسیار سنگین است اینکه در نشست‌ها و دیدارهایمان، راه شهدا را یادآوری می‌کنیم نباید تنها در حد گفتار باقی بماند. خدمت گزاری به مردم که ولی نعمتان ما هستند از خودگذشتگی و ایستادگی در برابر دشمنان همان سیره عملی شهداست که باید در تمامی سطوح مدیریتی جاری باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: ما در سفر‌های شهرستانی با خانواده‌هایی مواجه می‌شویم که با وجود تقدیم چندین شهید، همچنان با استواری و بی توقع در مسیر حمایت از نظام و رهبری گام برمی‌دارند و این استقامت درس بزرگی برای ما مسئولان است هر چه ما در مسیر آرمان‌های شهدا مقاوم‌تر و مستحکم‌تر باشیم، دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم مأیوس‌تر خواهند شد.

نجاتی در پایان با تأکید بر اینکه انسجام ملی و دستاورد‌های کشور پس از دوران دفاع مقدس مرهون برکت خون شهداست، عنوان کرد: نباید از یاد ببریم که هرگونه موفقیت و سربلندی کشور در عرصه‌های جهانی حاصل خون شهدایی است که رفتند تا این کشور ایستاده بماند وظیفه داریم در کنار رسیدگی به امور این عزیزان، کوتاهی‌های احتمالی را جبران کنیم و با تأسی به راه شهیدان تا پیروزی نهایی جبهه حق در مسیر ولایت ثابت‌قدم بمانیم.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از خانواده‌های پنج شهید کارمند بنیاد شهید استان خوزستان تجلیل شد.