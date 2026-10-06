بانوی دونده ایران در سه ماده ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ متر در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، گفت: تمام تلاش خود را برای کسب مدال طلا در ناگویا به کار می‌گیرم تا بعد از مسابقه حسرت و «ای کاش» برای خودم باقی نماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هاجر صفرزاده دونده پارادوومیدانی ایران با اشاره به حضور خود در سه ماده ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ متر در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، گفت: روز جمعه عازم مسابقات پاراآسیایی می‌شویم و مهدی موسوی به عنوان مربی در کنار من حضور دارد، امیدوارم بتوانیم با همکاری یکدیگر نتیجه بسیار خوبی به دست آوریم.

وی افزود: قول می‌دهم با بهترین مدال به کشور بازگردم تا دل مردم ایران را شاد کنم.

این ورزشکار درباره شرایط تمرینی و کمبود امکانات نیز اظهار کرد: هیچ‌وقت شرایط به طور کامل ایده‌آل نیست و همیشه موانعی وجود دارد. در اردو‌ها با برخی کمبود‌ها مواجه بودیم و زمین تارتان مناسب در اختیار نداشتیم، اما من یاد گرفته‌ام شرایط را بپذیرم و بتوانم در مسابقات آینده نتیجه خوبی بگیرم.

هاجر صفرزاده در پاسخ به این پرسش که چقدر امیدوار به کسب مدال طلا دارید، خاطرنشان کرد: ورزش قابل پیش‌بینی نیست و هیچ‌کس از آینده خبر ندارد، اما به مردم قول می‌دهم که مانند همیشه تمام توانم را برای کسب بهترین نتیجه به کار بگیرم. تمام تلاشم را می‌کنم تا بعد از مسابقه حسرت و «ای کاش» برای خودم باقی نماند.

وی درباره وضعیت زیرساخت‌های پارادوومیدانی نیز گفت: صحبت‌های مطرح‌شده درباره زیرساخت‌ها کاملاً درست است. از وزیر محترم ورزش و جوانان درخواست می‌کنم این مجموعه را در اختیار فدراسیون پارادوومیدانی قرار دهند و شرایط لازم برای بازسازی و تجهیز آن فراهم شود.

دونده پارادوومیدانی کشورمان افزود: فدراسیونی که ظرفیت بالایی برای کسب مدال دارد، نیازمند یک مجموعه مناسب و اختصاصی است. امیدوارم وزیر محترم دستور لازم را صادر کنند تا این اتفاق خوب برای ورزشکاران پارادوومیدانی رقم بخورد.

وی درباره پاداش مدال‌آوران نیز گفت: بر اساس پاداشی که در نظر گرفته شده، مبلغ پاداش بانوان یک میلیارد تومان بیشتر از آقایان است و این موضوع لطف بزرگی در حق بانوان ورزشکار محسوب می‌شود و نشان می‌دهد توجه به ورزش بانوان نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در صورت کسب مدال طلا، پاداش در نظر گرفته‌شده برای بانوان چهار میلیارد تومان و برای آقایان سه میلیارد تومان است و این حمایت می‌تواند انگیزه خوبی برای ورزشکاران باشد.

صفرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا تنها نماینده ایران در بخش دوومیدانی است، گفت: خدا را شکر در این دوره تعداد دونده‌ها و ورزشکاران ما بیشتر شده است. در کنار ورزشکاران بخش سرعت، نماینده پرش طول و ورزشکاران زن در بخش‌های مختلف نیز حضور دارند.

وی افزود: این اتفاق بسیار خوبی است و می‌تواند برای جوانان و دختران آینده کشور انگیزه ایجاد کند تا در مسابقات آینده تعداد ورزشکاران بیشتری در رشته پارادوومیدانی داشته باشیم. در این دوره در بخش بانوان نماینده سرعت، استقامت و پرش داریم که اتفاق مثبتی برای پارادوومیدانی کشور است.

این ورزشکار درباره شانس کسب مدال طلا نیز اظهار کرد: ماده اصلی من ۴۰۰ متر است، اما در ۱۰۰ و ۲۰۰ متر نیز تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم. هدف اصلی من کسب مدال طلا در ۴۰۰ متر است.

وی افزود: در دوره گذشته در ماده ۲۰۰ متر مدال طلا گرفتم، اما متأسفانه در ماده ۴۰۰ متر به دلیل خطا از مسابقات حذف شدم. این بار با کمک مربی‌ام تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نتیجه بسیار خوبی به دست بیاوریم. در ۱۰۰ متر نیز قصد داریم خودمان را محک بزنیم و امیدواریم اتفاق خوبی رقم بخورد.

مهدی موسوی، مربی پارادوومیدانی، نیز درباره شرایط این ورزشکار گفت: تمام تلاش ما این است که با بهترین شرایط راهی مسابقات شویم و امیدواریم بتوانیم با کسب بهترین مدال به کشور بازگردیم.

وی افزود: هدف ما این است که با تمام توان برای موفقیت در مسابقات ناگویا تلاش کنیم و بتوانیم نتیجه‌ای در شأن مردم شریف کشورمان به دست بیاوریم.

وزیر ورزش در ابتدا از اردوی تیم‌ملی پارادوومیدانی بازدید کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای دوومیدانی کاران اعزامی به ناگویا، گفت: با توجه به شرایط موجود در محل اسکان، بخشی از هتل همچنان درگیر مسائل مربوط به برگزاری مسابقات است و قرار شده پس از تخلیه هتل توسط تیم‌ها، عملیات مناسب‌سازی انجام شود. فکر می‌کنم امروز یا فردا آخرین تیم‌ها نیز از محل خارج شوند و پس از آن اقدامات لازم برای مناسب‌سازی محیط انجام خواهد شد.

وی افزود: مسئولان در این زمینه بسیار دقیق هستند و تلاش می‌کنند ورزشکاران، به‌ویژه ورزشکاران دارای ویلچر و افرادی که شرایط خاصی دارند، در محل اسکان و برگزاری مسابقات با مشکلی مواجه نشوند.