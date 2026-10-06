به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌ مفرد سرپرست فرمانداری شادگان در این مراسم، اظهار کرد:تامین امنیت از مهمترین زیرساخت‌ های توسعه و رونق اقتصادی شهرستان است و اجرای طرح‌ های امنیتی و پیشگیرانه زمینه را برای فعالیت مطلوبتر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

وی با تقدیر از همکاری شرکت فولاد شادگان در ایفای مسئولیت‌ های اجتماعی برای طرح احداث ایستگاه ایست بازرسی سه‌ راهی خوردورق افزود:اقدامات انجام‌شده از سوی این شرکت می‌تواند بعنوان الگویی برای سایر شرکتها و مجموعه‌ های اقتصادی فعال در شهرستان در زمینه عمل به مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

عفری مفرد با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌ افزایی همه دستگاه‌های شهرستان در اجرای طرح‌ های امنیتی و پیشگیرانه، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه ارتقای امنیت، پیشگیری از وقوع جرائم، مقابله با قاچاق و افزایش ضریب امنیتی شهرستان است و امیدواریم با تکمیل این پروژه گام موثری در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم برداشته شود.

سرپرست فرمانداری شادگان از همراهی خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه شادگان،اعضای شورای تامین شهرستان ،فرماندهی انتظامی، سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی و اجرایی شهرستان در پیگیری و تامین اعتبارات ایستگاه ایست بازرسی سه‌ راهی خوردورق قدردانی کرد.