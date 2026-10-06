به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسکندری، دبیر کنگره بین‌المللی امناءالرسل، درمراسم رونمایی از پوستر فراخوان کنگره بین‌المللی «امناءالرسل» با اشاره به دریافت پانصد مقاله گفت: به دلیل ذو‌ابعاد بودن شخصیت سید حسن نصرالله، تصمیم گرفتیم طرح‌های متعددی در ابعاد فراخوان مقالات، نشست‌های علمی، فعال‌سازی نشریات علمی‌پژوهشی و ثبت خاطرات شخصیت‌های مرتبط با ایشان تعریف کنیم تا بتوانیم این شخصیت را تا حد ممکن برای جامعه امروز معرفی کنیم.

آقای اسکندری تکریم این شخصیت، احیا و ثبت و ضبط آثار شهید نصرالله، الگوسازی و ترویج ابعاد شخصیتی ایشان و ایجاد ارتباطات عمیق بین نخبگان جهان اسلام در حوزه‌ها، دانشگاه‌های جهانی را چهار هدف اساسی این کنگره برشمرد و افزود: تاکنون بیش از شصت نشست علمی درباره سید حسن نصرالله در کشور و حتی خارج از ایران برگزار شده و قریب بیست نشریه علمی‌پژوهشی و تربیتی برای تولید، توزیع و انتشار مقالات اعلام همکاری کرده‌اند.

وی در ادامه به تشریح ابعاد شخصیتی شهید نصرالله پرداخت و گفت: بعد معنوی، عرفانی و اخلاقی، سبک زندگی شخصی، خانوادگی و جهادی، ولایت‌پذیری و پیوند امامت با امت، اندیشه و اقدامات سیاسی و اجتماعی، تفکر مهدوی و جهاد مقاومت و زمینه‌سازی ظهور، الگوی رهبری و مدیریت به‌ویژه در مدیریت بحران و نهادسازی اجتماعی، بعد رسانه‌ای، فرهنگی و تبلیغی، معرفی قرآن و مکتب اهل بیت (ع)، رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، کادرسازی و تربیت نیرو‌های نخبه، توسعه مراکز علمی و آموزشی، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی، تثبیت مقاومت در جهان اسلام، رشد جایگاه زنان و بانوان، و تفکر تمدن‌سازی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، از مهم‌ترین ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار است.

دبیر کنگره با اشاره به محور اصلی این رویداد گفت: یکی از ویژگی‌های مهم سید حسن نصرالله این بود که وحدت جهان اسلام را با مقاومت مرتبط کرد و همین سبب موفقیت ایشان شد.

گفتنی است این کنگره آذر امسال در استان هرمزگان برگزار می‌شود.