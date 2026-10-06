رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تبدیل داده‌های ماهواره‌ای به محصولاتی مانند تصاویر پردازش‌شده و نقشه‌های تخصصی، می‌تواند ارزش افزوده چند برابری ایجاد کند.