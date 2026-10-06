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توسعه اقتصاد فضایی با تکیه بر ظرفیت دانشگاه‌ها و بخش خصوصی

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تبدیل داده‌های ماهواره‌ای به محصولاتی مانند تصاویر پردازش‌شده و نقشه‌های تخصصی، می‌تواند ارزش افزوده چند برابری ایجاد کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۱۹:۳۲
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برچسب ها: اقتصاد فضا ، سازمان فضایی ، ماهواره
 