دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: باید نخبگانی را که در مناطق محروم حضور دارند شناسایی کنیم و از ظرفیت آنها استفاده شود تا این استعداد‌ها بتوانند در مراحل بعدی در المپیاد‌های علمی شرکت کنند و در رشته‌های مهم دانشگاهی ادامه تحصیل دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با تقدیر از اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با تدبیر وزارت علوم و وزارت بهداشت، بازگشایی دانشگاه‌ها به خوبی انجام شد و مدارس نیز با تدبیر وزارت آموزش و پرورش فعالیت خود را از سر گرفتند.

خسروپناه با بیان اینکه روند آغاز فعالیت آموزشی مراکز علمی و مدارس با آرامش و تدبیر همراه بود، گفت: «الحمدلله بازگشایی خیلی خوب و حکمت‌بنیانی داشت و مدارس و دانشگاه‌ها با آرامش و تدبیر کار و آموزش خود را آغاز کردند.»

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین مسیر فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرد و در جلسه شورا نیز گزارش‌هایی درباره این موضوع ارائه شد. اعضای شورا نیز دیدگاه‌ها و پرسش‌هایی را در این زمینه مطرح کردند و مسئولان مربوطه به آنها پاسخ دادند.

تصویب صندوق عدالت آموزشی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه امروز شورا گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه به تصویب رسید، موضوع «صندوق عدالت آموزشی» بود.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور اظهار کرد: نقش خیرین در ارائه خدمات به آموزش و پرورش کم نیست و تاکنون مدارس متعددی با مشارکت خیرین ساخته شده و امکانات آموزشی مختلفی نیز برای مدارس فراهم شده است.

خسروپناه ادامه داد: در یک سال اخیر نیز با تدبیر رئیس‌جمهور، حرکت خوبی برای مشارکت خیرین در حوزه آموزش شکل گرفت و خیرین برای کمک به مناطق محروم و روستا‌ها وارد میدان شدند و اقدامات متعددی برای ساخت مدارس و فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی انجام دادند.

وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، گام نخست در مسیر تحقق عدالت آموزشی است، تصریح کرد: ساخت مدرسه و تأمین امکانات آموزشی، سخت‌افزار لازم و زیرساخت اولیه را فراهم می‌کند، اما از این مرحله به بعد نیازمند فعالیت‌های محتوایی و آموزشی جدی هستیم.

شناسایی نخبگان مناطق محروم؛ گام بعدی عدالت آموزشی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه به استعداد‌های مناطق محروم گفت: باید نخبگانی را که در مناطق محروم حضور دارند شناسایی کنیم و از ظرفیت آنها استفاده شود تا این استعداد‌ها بتوانند در مراحل بعدی در المپیاد‌های علمی شرکت کنند و در رشته‌های مهم دانشگاهی ادامه تحصیل دهند.

خسروپناه خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند سازوکاری پایدار برای حمایت از دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم است و به همین دلیل موضوع صندوق عدالت آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و تصویب شد.

وی افزود: این صندوق باید با پشتیبانی دولت و مشارکت خیرین فعالیت کند تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بخش محتوایی و تربیتی آموزش و پرورش نیز در مناطق محروم تقویت شود.

خسروپناه تأکید کرد: هدف این است که حمایت از مناطق محروم صرفاً به ساخت مدرسه و تأمین امکانات سخت‌افزاری محدود نشود، بلکه استعداد‌های موجود در این مناطق نیز شناسایی و برای رشد علمی و آموزشی آنها سرمایه‌گذاری شود.

وی اظهار امیدواری کرد با شکل‌گیری صندوق عدالت آموزشی و مشارکت دولت و خیرین، زمینه برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های برتر مناطق محروم فراهم شود و این دانش‌آموزان بتوانند در مسیر‌های علمی، المپیاد‌ها و رشته‌های مهم دانشگاهی حضور مؤثرتری داشته باشند.