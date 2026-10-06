به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در شش ماه نخست سال جاری، ستاد رسیدگی به امور دیه خراسان رضوی بیش از ۲۱ هزار میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال بدهی زندانیان خراسان رضوی را حل و فصل کرده است.

با کمک ها و حمایت های مالی، ۲۲۳ زندانی جرایم مالی، ۹۹ زندانی مهریه، ۵۸ زندانی نفقه و ۳ نفر زندانی دیه از زندان آزاد شدند که از مجموع زندانیان ۳۶۲ مرد و ۲۱ نفر زن بوده است و ۵۵۹ نفر هم با فرآیند مشاوره و صلح و سازش از حبس آزاد شدند.

ستاد دیه خراسان رضوی اعلام کرد که پرداخت‌ های مربوط به اعسار پذیرفته‌ شده مددجویان توسط مرجع قضایی با پیگیری ستاد، مبلغ ۱۵ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال بوده است. همچنین، پرداخت‌ های بلاعوض دیه استان از طریق خیران این ستاد، مبلغ بیش از ۷۷ میلیارد تومان و پرداخت تسهیلات با معرفی ستاد، ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال را شامل شده است.

در مجموع، میزان حمایت‌ های مالی و پرداختی این ستاد از مددجویان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۷۷ میلیارد تومان اعلام شده است.

با پیگیری و برگزاری جلسات صلح و سازش توسط ستاد دیه با شاکیان پرونده ها، این ستاد همچنین توانسته است نزدیک به ۶ میلیارد تومان از آنان تخفیف و گذشت بگیرد.

خیران و مردم مهربان، خونگرم و خیراندیش خراسان رضوی می توانند کمک‌ های ارزشمند خود را برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از طریق کارت بانک ملی به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹۳۲۹ و شماره تلفن همراه ستاد دیه: ۰۹۱۵۵۶۷۱۰۵۰ پرداخت کنند.