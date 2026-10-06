در ۶ ماه نخست امسال انجام گرفت؛
آزادی ۹۴۲ نفر از زندانیان با حمایت ستاد دیه خراسان رضوی
۹۴۲ نفر اززندانیان جرایم مالی غیرعمد در خراسان رضوی با کمک ستاد رسیدگی به امور دیه خراسان رضوی از حبس رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در شش ماه نخست سال جاری، ستاد رسیدگی به امور دیه خراسان رضوی بیش از ۲۱ هزار میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال بدهی زندانیان خراسان رضوی را حل و فصل کرده است.
با کمک ها و حمایت های مالی، ۲۲۳ زندانی جرایم مالی، ۹۹ زندانی مهریه، ۵۸ زندانی نفقه و ۳ نفر زندانی دیه از زندان آزاد شدند که از مجموع زندانیان ۳۶۲ مرد و ۲۱ نفر زن بوده است و ۵۵۹ نفر هم با فرآیند مشاوره و صلح و سازش از حبس آزاد شدند.
ستاد دیه خراسان رضوی اعلام کرد که پرداخت های مربوط به اعسار پذیرفته شده مددجویان توسط مرجع قضایی با پیگیری ستاد، مبلغ ۱۵ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال بوده است. همچنین، پرداخت های بلاعوض دیه استان از طریق خیران این ستاد، مبلغ بیش از ۷۷ میلیارد تومان و پرداخت تسهیلات با معرفی ستاد، ۱۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال را شامل شده است.
در مجموع، میزان حمایت های مالی و پرداختی این ستاد از مددجویان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۷۷ میلیارد تومان اعلام شده است.
با پیگیری و برگزاری جلسات صلح و سازش توسط ستاد دیه با شاکیان پرونده ها، این ستاد همچنین توانسته است نزدیک به ۶ میلیارد تومان از آنان تخفیف و گذشت بگیرد.
خیران و مردم مهربان، خونگرم و خیراندیش خراسان رضوی می توانند کمک های ارزشمند خود را برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از طریق کارت بانک ملی به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹۳۲۹ و شماره تلفن همراه ستاد دیه: ۰۹۱۵۵۶۷۱۰۵۰ پرداخت کنند.