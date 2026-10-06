احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان عصر امروز با ملی پوشان برخی رشته‌های حاضر در بازی‌های پاراآسیایی دیدار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی امروز با حصور در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی با ۴۴ ملی‌پوش اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا دیادر کرد و از مشکلات آنها و شرایط شان پیش از اعزام مطلع شد.

طبق برنامه ریزی برگزار شده ملی‌پوشان دو میدانی ۱۷ و ۱۹ مهر تهران را به مقصد ژاپن‌تر می‌کنند.

وزیر ورزش بلافاصله با حضور در محل فدراسیون جانبازان و توان‌یابان از اردو‌ها و تمرینات تیم‌های ملی والیبال نشسته و بسکتبال بازدید کرد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ۱۸ مهر و بانوان ۲۰ مهر عازم بازی‌های آسیایی می‌شوند.

تیم‌های ملی بسکتبال با ویلچر ۱۹ مهر عازم ناگویا خواهد شد.