رتبه هفتم کنکور گروه علوم انسانی که پیش از این موفقیت خود را به رهبر شهید انقلاب تقدیم کرده بود، از تماس دفتر رهبری با خانواده‌اش و مورد لطف و تفقد قرار گرفتن خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی خانم زهرا گلی‌زاده حافظ قرآن کریم از تبریز با اشاره به این تماس اظهار کرد: روز گذشته از دفتر معظم انقلاب اسلامی با ما تماس گرفتند و مورد لطف و تفقد قرار گرفتم. وی این تماس را اتفاقی ارزشمند در کنار موفقیت خود در کنکور دانست و گفت: این اتفاق برای من از هر نتیجه‌ای ارزشمندتر بود و احساس کردم مزد زحماتم را گرفته‌ام.

رتبه هفتم کنکور گروه علوم انسانی با اشاره به شرایطی که در مسیر دستیابی به این موفقیت پشت سر گذاشته است افزود: خدا را شاکرم که در چنین شرایط سختی مورد توجه و لطف قرار گرفتم و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

خانم گلی‌زاده گفت: امیدوارم بتوانیم مسیر رهبر شهیدمان را ادامه دهیم و با پایبندی به آرمان‌های ایشان، در مسیر خدمت به کشور و مقابله با دشمنان ثابت‌قدم بمانیم.