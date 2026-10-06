در حالی‌که شایعات درباره شیوع طاعون در استان «ایرکوتسک» روسیه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دست به دست می‌شود، مقامات بهداشتی روسی، شیوع طاعون در این کشور را تکذیب و آن را ساخته و پرداخته شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ پس از جان باختن یک کارمند بخش ویروس‌شناسی مؤسسه مبارزه با طاعون در استان ایرکوتسک روسیه، شایعاتی مبنی بر ابتلای وی به ویروس طاعون در فضای مجازی منتشر شده بود.

سرویس فدرال نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسان، موسوم به «روس پاتربنادزور»، شیوع طاعون در منطقه ایرکوتسک را تکذیب و اعلام کرد: این آژانس هیچ اثری از عفونت در بین کارکنان موسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک یا هر کسی که با متوفی در تماس بوده است، یافت نکرده است.

«گنادی اونیشچنکو» عضو آکادمی و اپیدمیولوژیست آکادمی علوم روسیه گفت: تردید دارم که این زن به طاعون مبتلا شده باشد.

وی اظهار داشت: این بیماری در حال حاضر با آنتی‌بیوتیک قابل درمان است.

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسان اعلام کرد که در این فرد، ذات‌الریه با علت نامشخص تشخیص داده شده است.

این شایعات پس از آن قوت گرفت که پنج روز پیش، بخش بستری بیمارستان منطقه‌ای شهر «شلخوفسک» به دلیل قرنطینه تعطیل شد و در پی آن، پذیرش و ترخیص بیماران در چند بخش این بیمارستان متوقف شده بود.

«ایگور کوبزف» استاندار استان ایرکوتسک، با حضور آنا پوپووا رئیس نهاد نظارت بر بهداشت روسیه و جمعی اژ مقامات بهداشتی این کشور، پس از برگزاری نشست فوق‌العاده کمیسیون بهداشتی و مقابله با همه‌گیری اعلام کردند که «احتمال ابتلا به یک عفونت بسیار خطرناک» مطرح است.

در روز‌های اخیر نیز همه افرادی که با بیمار در تماس بوده‌اند تحت نظر قرار گرفتند و در حال حاضر علائمی از بیماری در آنها مشاهده نشده و نتایج آزمایش‌هایشان منفی است.

درباره منبع احتمالی آلودگی نیز روایت‌های مختلفی مطرح شده است، از جمله تماس با حیوانات آلوده، احتمال وقوع یک حادثه آزمایشگاهی و سفر به خارج از منطقه.

گنادی اونیشچنکو عضو آکادمی علوم روسیه، معتقد است که ممکن است بیماری موردنظر طاعون نباشد و عفونت دیگری مطرح باشد.

در حال حاضر، تشخیص دقیق بیماری و منبع آلودگی به‌طور رسمی اعلام نشده است.

در میان افرادی که با زنی مبتلا به ذات‌الریه در استان ایرکوتسک در تماس بوده‌اند، دو مورد ابتلا به ویروس کووید و دو مورد ابتلا به رینوویروس شناسایی شده است.

روند پایش و نظارت بر ۶۰ درصد از افرادی که با این زن در تماس بوده‌اند، در استان ایرکوتسک به پایان رسیده است.

مقامات بهداشتی استان ایرکوتسک اعلام کردند که میزان ابتلا به عفونت‌های حاد تنفسی ویروسی در استان ایرکوتسک ۱۲.۶ درصد پایین‌تر از آستانه اپیدمی و در سطح میانگین سال‌های گذشته قرار دارد.

در گزارش کمیته بهداشت استان ایرکوتسک نیز اعلام شد، در این استان هر هفته حدود ۱۶ هزار مورد ابتلا به عفونت‌های حاد تنفسی ویروسی ثبت می‌شود و طی دو هفته اخیر، روند افزایشی در موارد ابتلا مشاهده نشده است.

وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در استان ایرکوتسک آرام است.