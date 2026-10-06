به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برات امیری مدیر رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: طرح نهضت لایروبی مسیل‌ها و پاکسازی دهانه پل‌ها که در راستای مصوبات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به اجرا درآمده، اکنون در مرحله دوم قرار دارد و در حال انجام است.

وی افزود: در مرحله دوم این طرح، ۲۰۵ نقطه آسیب پذیر جدید به همراه ۲۵ نقطه باقی مانده از مرحله نخست، در مجموع ۲۳۰ نقطه شامل مقاطع آسیب‌پذیر رودخانه‌ها و سازه‌های تقاطعی شناسایی و برای رفع انسداد به دستگاه‌های عضو مدیریت بحران ابلاغ شد.

مدیر رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اضافه کرد: مرحله نخست این طرح نیز با شناسایی ۱۲۰ نقطه آسیب‌پذیر، شامل بازه‌های مستعد آسیب و پل‌های فاقد آبگذری مناسب، از ۱۰ مردادماه آغاز و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و صنایع استان انجام شد.

امیری افزود: اجرای این طرح در چارچوب مصوبات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف افزایش ظرفیت آبگذری مسیل‌ها و سازه‌های تقاطعی و کاهش آسیب‌پذیری نقاط مستعد آبگرفتگی دنبال می‌شود.