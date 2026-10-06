سعید انوری آزادکار کردستانی در رقابت‌های کشتی آزاد پلیس‌های جهان در روسیه به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، این پیکار‌ها به میزبانی کشور روسیه برگزار شد و سعید انوری آزادکار اهل کردستانی در این مسابقات با کسب برتری برابر حریفانی از مغولستان، روسیه و الجزایر به دیدار فینال و مسابقه نهایی راه یافت.

این کشتی‌گیر کردستانی در رقابت پایانی مقابل حریفی از کشور کره شمالی با نتیجه ۵ - ۸ نتیجه را واگذار کرد و بر سکوی دوم این پیکار‌ها ایستاد.

«سعید انوری» از کشتی‌گیران خوش آتیه استان کردستانی و از شاگردان برهان فاتحی مربی باسابقه و سازنده کشتی استان است که در این رقابت‌ها موفق به افتخارآفرینی شد